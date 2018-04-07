الإمارات تدعو أحد مواطنيها إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء.. تعرف على السبب

دعا مجلس الوزراء في الإمارات أحد مواطني البلاد لحضور اجتماع الحكومة، وذلك بعد أن شكى من غلاء المعيشة في اتصال هاتفي مع إذاعة محلية.

وجاءت الدعوة من نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزرائها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، للمواطن الإماراتي علي المزروعي لحضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غدًا الأحد، لمناقشة خطة وزارة التنمية الاجتماعية بهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وكان المزروعي، من رأس الخيمة، قد شكى غلاء المعيشة في مكالمة عبر برنامج “الرابعة والناس” مع المذيع يعقوب العوضي، ما أثار جدلًا كبيرًا، قوبل بصد ومقاطعة من قبل العوضي، الأمر الذي أدى إلى إيقافه بتوجيهات من ولي عهد عجمان.

كما وصلت قضية المزروعي إلى عدد من حكام ومسؤولي دولة الإمارات، إذ وجه نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بتلبية جميع مطالب المزروعي خلال 24 ساعة، وحصر جميع أصحاب الدخل المحدود للمواطنين في الدولة للنظر في أوضاعهم المعيشية.

واستقبل حاكم عجمان بدوره علي المزروعي، مؤكدًا له أن قضيته تحظى باهتمام واسع وأنه حريص على المواطنين.