بعد الفيديو المثير.. جدل في الكويت بسبب التراجع  عن منع “الدعاة” من المبيت في المساجد 

لا تزال قضية “جماعة التبليغ” تثير الجدل في الكويت، بعد تراجع وزارة الأوقاف عن تعميم يمنع المبيت في المساجد، إثر انتشار مقطع فيديو يُظهر دعاة من الجماعة داخل مصلى للنساء، وهو ما ربطه البعض بضغوط سياسية.

وذكرت صحيفة “القبس” أن جهاز أمن الدولة “أخلى سبيل بعض أعضاء جماعة التبليغ، بعد أن أجرى تحقيقات معهم، على خلفية ضبطهم في أحد مصليات النساء بالفروانية”.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أنّ هؤلاء الأشخاص”برّروا تواجدهم في المكان بأنهم يستغلونه كاستراحة”.

وكانت الأجهزة الأمنية طلبت من وزارة الأوقاف عقب هذه الواقعة “التعميم على إدارة المساجد تشديد الرقابة على بيوت الله، ومنع هذه الجماعة وغيرها من المبيت في المساجد، إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة”.

وبحسب الصحيفة “استغربت المصادر تراجع وزارة الأوقاف عن التعميم بشأن منع جماعة التبليغ من المبيت في المساجد، بعد أقل من 24 ساعة من صدوره، رغم تحذير الجهات الأمنية”.

وفسّرت المصادر وفق “القبس” هذا التراجع السريع “بضغوط سياسية من قبل أطراف نيابية”.

وكان مدير إدارة مساجد محافظ الفروانية أصدر قرارًا يمنع منعًا باتًا جماعة التبليغ والدعوة من المبيت في المساجد، إلاّ بعد أخذ موافقة رسمية من الإدارة بعد انتشار فيديو عن مبيت عدد من الأفراد في مصلى للنساء، قبل أن يتراجع، ويسمح لهم بذلك.