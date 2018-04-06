للمرة الأولى.. الكويت تعلق رسميًا على التصريحات الفلبينية التصعيدية

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أن بلاده سيكون لها رد رسمي على تصريحات الفلبين في حال استمرت بالتصعيد عقب توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي تضمنت عدة شروط لحماية العمالة الفلبينية، والتي من المرجح توقيعها خلال الشهر الجاري.

وقال الجار الله في أول تعليق رسمي على تصريحات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي التصعيدية التي يطلقها بين الحين والآخر، إنه “يوجد رد كويتي على هذه التصريحات، وتم الاجتماع مع سفير الفلبين ريناتو بيدرو فيلا، ونقلنا له وجهة نظر الكويت واستياءها من هذا الكلام، وأبلغناه أن الكويت قادرة على التحدث بهذه اللغة ولكننا نترفع عنها”، وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية.

وأضاف الجار الله: “نحاول أن نكون واقعيين ومنطقيين في تعاملنا، هناك زيارة مرتقبة لوزير العمل الفلبيني، وخلالها سيتم التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاقية بين البلدين، وبعدها إن وجدنا استمرارا في نهج التصريحات الفلبينية فسيكون لنا موقف”.

وأثارت تصريحات الرئيس الفلبيني منذ بداية حظر إرسال العمالة إلى الكويت، ومطالبته بتنفيذ كامل شروطه لرفع الحظر، استياء عدد كبير من المواطنين الكويتيين بينهم نواب حيث اعتبروا أن تصريحاته الاستفزازية وعدم الرد عليها رسمياً من بلادهم “إهانة للكويت”.

وكانت الفلبين أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي، عن تعليق إرسال عمالتها إلى الكويت، عقب تصريحات الرئيس الفلبيني حول الإساءة إلى العمالة الفلبينية في الكويت والانتهاكات التي تتعرض لها عاملات الخدمة المنزلية التي أدت إلى انتحار عدد منهن، بالإضافة إلى قضية الخادمة المجمدة التي عثر عليها داخل ثلاجة.

يذكر أن الحكومة الكويتية أعلنت مؤخراً عن رفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية لسد العجز الناتج عن حظر العمالة الفلبينية.