قناة سلوى البحرية.. مشروع سعودي يلغي حدود قطر البرية

كُشف النقاب، اليوم الخميس، في المملكة العربية السعودية، عن مشروع سياحي متكامل، يتضمن شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، يخطط له تحالف استثماري يضم 9 شركات وبتكلفة تقدر مبدئيًا بـ 2.8 مليار ريال سعودي.

المشروع الاستثماري الجديد، الذي تحدثت عنه وسائل إعلام محلية، وحظي بتفاعل كبير من قبل نشطاء سعوديين وخليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنه أن يلغي فعليًا الحدود البرية بين الدولتين، ويحوّل خط الحدود الرسمي إلى منطقة عسكرية.

وقال الصحفي السعودي، عناد العتيبي، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: ” قريبًا.. مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع #قطر ينفذه تحالف استثماري سعودي لبناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد، وإنشاء 5 فنادق رئيسية أحدها في #سلوى، والثاني في #سكك والثالث في #خور_العديد واثنان في رأس #أبوقميص“.

قريبا ..

مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع #قطر ينفذه تحالف استثماري سعودي لبناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد وإنشاء 5 فنادق رئيسية أحدها في #سلوى، والثاني في #سكك والثالث في #خور_العديد واثنان في رأس #أبوقميص. .#قناة_سلوى_البحرية pic.twitter.com/sgVmoaJ4XQ — عناد العتيبي???????? (@ENAD_Alotaibi) April 5, 2018

بدوره، قال الناشط عبدالله المنصوري: “ # قناة_سلوى_البحرية مشروع بحري جبار مدة إنجازه ١٢ شهرًا .. يسهل تنقل السفن والبواخر بالساحل الشرقي للمملكة ويحول قطر إلى جزيرة .. كل التوفيق للمملكة الشقيقة رسميًا.. المملكة ستحول # قطر إلى جزيرة”.

#قناة_سلوى_البحرية مشروع بحري جبار مدة انجازه ١٢ شهر .. يسهل تنقل السفن والبواخر بالساحل الشرقي للمملكة ويحول قطر الى جزيرة .. كل التوفيق للمملكة الشقيقة رسميا المملكة ستحول #قطر الى جزيرة pic.twitter.com/JiQCQE95iQ — عبدالله المنصوري (@ab_almansorii) April 5, 2018

ومن المقرر بحسب الخطط، ” شق قناة بحرية لتبدأ من سلوى إلى خور العديد، بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملًا وغير منقطع، باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد مما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية، كونها مركز ربط لدول الخليج العربية”.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن تنفيذ المشروع “سيتم عقب صدور الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ومن المتوقع اكتماله خلال 12 شهرًا من بداية العمل فيه”.

وتظهر تفاصيل المشروع أنه “سيتم الربط بحريًا بين سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200 م وعمقها 15-20 مترًا وطولها 60 كم، ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن”.

وبحسب المصدر، ستكون “القناة داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر، وتترك المنطقة الملاصقة لخط الحدود منطقة عسكرية للحماية والرقابة”.

ويهدف المشروع إلى تنشيط الحركة السياحية البحرية بين دول الخليج العربي، خاصة أن المنطقة تتمتع بشواطئ نقية، وتوفر خيارات استثمارية منوعة.