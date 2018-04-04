محمد الحمادي لـ “إرم نيوز”: الإعلام ما بعد الربيع العربي قادر على التغيير في أي وقت

قال محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، إن بلا شك دور الإعلام مهم جدًا ويفترض به أن يكون قادرًا على التأثير بشكل كبير، ويواجه تحديين الأول تقني والآخر سياسي.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز” على هامش منتدى الإعلام العربي المقام في إمارة دبي إن الإعلامي العربي يتحمّل مسؤولية كبيرة، لأن الإعلام أضحى مؤثرًا بشكل سريع، وقادر على التغيير في أي وقت، خاصة بعد ما يسمّى بالربيع العربي.

وأكد الصحفي الإماراتي أن دور الإعلام مهم جدًا لأنه يؤثر على جميع مناحي الحياة، وبالتالي يجب على الإعلام والصحافة بشكل خاص أن تستثمر التطور التكنولوجي في توفير الوقت والجهد والتكلفة لنصل إلى مادة صحفية موضوعية وذات مصداقية.

وأضاف أن الإعلام العربي يواجه تحديين مهمين، الأول يتعلق بالناحية التقنية والثورة المعلوماتية الحاصلة، والتحدي الآخر يتعلّق بالتغيرات التي تحدث في المنطقة وطريقة نقل الوقائع بالشكل المطلوب والصحيح.

وانطلقت في دبي، أمس الثلاثاء، أعمال “منتدى الإعلام العربي 2018” في دورتهِ السابعة عشر تحت عنوان ( تحولات إعلامية مؤثرة )، وسط حضور إعلامي كبير شمل مختلف القيادات والناشطين في القطاع من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويبحث المنتدى عبر اللقاءات والنقاشات واقع الإعلام العربي ومسؤوليته في التأثير على الأحداث، ومدى الحاجة إلى صناعة رأي عام واعٍ يكون لهُ دور إيجابي ومصداقية.