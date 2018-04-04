بالفيديو.. ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد “يخرب” محاضرة المحلل الكويتي فهد الشليمي

أثار الكاتب والمحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي موجة من الضحك خلال جلسات منتدى الإعلام العربي بدبي، بعد اتهامه للشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي بتخريب محاضرته.

وانشغل الشيخ حمدان الذي حضر جانبًا من محاضرة الشليمي برد التحية على بعض المشاركين في الجلسة، حيث ظهر مع رئيسة لجنة تنظيم المنتدى منى المري وهي تعرّفه على بعض الحضور، قبل أن ينفجر ضاحكًا بسبب تعليق الإعلامي الكويتي الذي قال: “الشيخ حمدان خرب محاضرتي”.

وأضاف الشليمي موضحًا: “الناس سوت الكاميرا عليه وخلوني.. أمري إلى الله”.

وبعد انتهاء المحاضرة يبدو أن الشيخ حمدان تبادل الحديث مع فهد الشليمي، الذي أشاد بكلام ولي عهد دبي “الطيب والصادق”، كما قال على حسابه بموقع “تويتر”.

وتختتم جلسات منتدى الإعلام العربي الذي عقد هذا العام تحت شعار “تحولات إعلامية مؤثرة” اليوم في مدينة جميرا بدبي، وناقش مدى تأثير الإعلام في الأوضاع العربية الراهنة، ومدى مشاركته في توجيه دفة الأحداث في المنطقة.