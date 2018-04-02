الإمارات تتقدم رسميًا بشكوى لـ “إيكاو” بشأن الاعتراضات القطرية لطائرات مدنية

أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سيف السويدي، أن بلاده تقدمت بشكوى رسمية تفصيلية للمنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو” تتعلق بالاعتراضات القطرية الأربعة على الطائرات المدنية الإماراتية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات ومستوفية الموافقات والتصاريح.

وأضاف السويدي أن الشكوى تفصيلية وتقع ضمن المادة “n54” من اتفاقية شيكاغو والتي تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للدول أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي، وتوفر الشروط القانونية لأداء الواجبات والالتزامات العامة بموجب الاتفاقية وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.

مشيرًا إلى أن التصرف كان غير مبرر وغير صحيح ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرات المدنية الإماراتية.

وذكر السويدي أن المنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو” ستحدد لاحقًا تاريخ الاجتماع للأطراف للتحقيق في الشكوى المقدمة.

يذكر أن المقاتلات القطرية اقتربت من طائرتين مدنيتين إماراتيتين خلال رحلة اعتيادية الأسبوع الماضي في حادثة ثانية، فيما اعترض الطيران الحربي القطري في الحادثة الأولى التي وقعت منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي طائرتين مدنيتين أخرييين ما شكل خرقًا واضحًا للقوانين والاتفاقيات الدولية في الطيران المدني.