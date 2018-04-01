الاكتشاف النفطي العملاق في البحرين يجد صدى واسعًا في الخليج

تجاوزت ردود الفعل الإيجابية والمستبشرة بإعلان مملكة البحرين عن أكبر اكتشاف نفطي وغازي في تاريخ المملكة، لتصل إلى جيرانها في باقي دول الخليج، والتي تفاعل مواطنوها مع الإعلان الحكومي بشكل لافت.

ووجد إعلان اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين، الأحد، عن اكتشاف مورد جديد للنفط والغاز، يعتبر الأضخم في تاريخ المملكة، صداه سريعًا في باقي دول الخليج، حيث تسابق أبناؤها إلى تهنئة الجار البحريني ذي الموارد النفطية المحدودة.

وفي موقع “تويتر” الأكثر شعبية في دول الخليج، جذب الوسم “#أكبر_اكتشاف_في_تاريخ_البحرين” مغرّدين من مختلف دول الخليج ليتحول إلى ساحة احتفال افتراضية، وتهنئة بالاكتشاف الجديد.

وتصدرت نخب ثقافية ودينية تعليقات المغردين على الإعلان الحكومي البحريني، فيما حضرت السياسة في جزء كبير من تلك التعليقات التي انصب الكثير منها حول تداعيات الاكتشاف الجديد على اقتصاد البحرين، وحياة مواطنيها.

وعلّق الأكاديمي والمفكر السعودي عبدالله الغذامي على الاكتشاف الجديد قائلًا:#أكبر_اكتشاف_في_تاريخ_البحرين، خبر يحمل البشائر، هنا بلد، وشعب يحب السّلم والسّلام، بلد الثقافة، والذوق، وبشارة الطالع، لن يستخدموه للغدر بالجار، ولن يقدّموه رشاوى، ولن يتوسّلوا به لمرتزقة الأرض، وقراصنة البحر، ولن يكفُروا به النعمة، ويجعلوها نقمة، هنيئًا لوطن السلام والمحبة”.

وتشير تغريدة الغذامي إلى دولة قطر التي قاطعتها السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، منذ يونيو/حزيران الماضي على خلفية اتهامات بدعم الإرهاب، وإنفاق جزء كبير من ثروتها التي جلبتها من مبيعات الغاز في إثارة القلاقل، والفوضى في دول المنطقة.

واختار الداعية السعودي المعروف، الشيخ محمد العريفي، التفاعل مع الحدث البحريني بالتهنئة، قائلًا:”زُرت #البحرين مرارًا، وزاملتُ شبابًا أكارم بحرينيين أثناء دراستي في كلية الشريعة، وهم اليوم مشايخ، وخطباء فضلاء، أفرح للبحرين وأهلها بكل خير ونعمة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. #أكبر_اكتشاف_في_تاريخ_البحرين”.

وكتب الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي المعروف، فضل البوعينين، في السياق، قائلًا:”الحمد لله على ما أنعم به على أهلنا في #البحرين من خير فضيل، وأسأل الله أن يجعله اكتشاف خير وبركة على البحرين وأهلها. #أكبر_اكتشاف_في_تاريخ_البحرين”.

وحضرت السياسة في تفاعل الباحث والخبير الأمني السعودي، الدكتور محمد الهدلاء، مع الموضوع، حيث كتب في تغريدته: “ألف ألف مليار مبارك لمملكة البحرين الحبيبة، حكومة وشعبًا.. على نياتكم ترزقون .. من يختار السعودية حليفًا يلقى الخير والعز، ومن يختار شريفة يشرب حليب الحمير.. عزكم عزنا.. ولا عزاء للخونة والحساد”.

وأشارت الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر في تفاعلاتها مع الحدث الأبرز في بلادها إلى تداعياته على حياة مواطنيها، قائلة:”#أكبر_اكتشاف_في_تاريخ_البحرين، لله الحمد و المنة، و لابد أن ينعكس هذا الاكتشاف على المستوى المعيشي للمواطن البحريني، و دخله، وإلا فلا فرحة به، ولا معنى، اللهم بارك لنا فيما أعطيت”.

وعلّقت المدونة البحرينية عبير الجلال في سياق مواطنتها سوسن، قائلةً:”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. اكتشاف أكبر بئر للنفط في تاريخ #البحرين، ونتمنى أن يعود بالنفع على البلاد والشعب، وأن نرى آثاره مستقبلًا في خفض الأعباء المعيشية على المواطنين”.

وشارك نجل أمير البحرين، الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة في التفاعل مع الحدث، وكتب مغردًا:”هذا الاكتشاف سيكون له مردود واضح في دعم الاقتصاد الوطني، والذي سينعكس بدوره على تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة التي تعود بالفائدة الكبيرة على المجتمع، والمواطن البحريني”.

ومن الإمارات، اختار المدون علي الكتبي المزج بين تهنئة البحرين على اكتشافها والتعليق على ما يعتبره تداعيات سياسية لذلك الاكتشاف، حيث قال:”ألف ألف ترليون مبارك لمملكتنا الحبيبة البحرين حكومة وشعبًا، وألف ألف ترليون حسرة وندامة لنظام الحمدين الصهيوني”.

ومن الإمارات أيضًا، كتب المغرد سعيد السويدي معلقًا:”سبحان الله بعد مقاطعة #قطر قل عدد التفجيرات للدواعش.. وضعُفت قوة الإخونجية.. وتم اكتشاف حقل للنفط في البحرين.. وتقدمت السعودية في مشاريعها، وتقوّت علاقاتها الخارجية.. وزادت قوة الترابط بين الإمارات والسعودية ..الخ”.

ومن الكويت غرّد الكاتب والاقتصادي عبدالله العبدالمنعم، قائلًا:”#أكبر_اكتشاف_في_تاريخ_البحرين خالص التهاني لمملكة البحرين الشقيقة على الاكتشاف الجديد للحقل النفطي، ونحو مزيد من العز والرخاء”.

وغاب التفاعل القطري الشعبي مع الإعلان البحريني، إذ قلما يشارك المدوّنون القطريون في التفاعل مع أحداث خليجية في الدول المقاطعة للدوحة، منذ أن لاحقت الأجهزة الأمنية القطرية مدونين قطريين امتدحوا السعودية، والإمارات، والبحرين.

وكانت وكالة أنباء البحرين قد قالت عبر موقعها الرسمي الأحد، إن الحقل المكتشف يحتوي على نفط صخري خفيف، تقدّر كميته بأضعاف كميات النفط في حقل البحرين، ويحتوي كذلك على كميات كبيرة من الغاز العميق.

وتُنتج البحرين من النفط الخام نحو 202 ألف برميل يوميًا، منها 150 ألف برميل يوميًا من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 52 ألف برميل يوميًا من حقل البحرين.