اللجنة المالية في البرلمان الكويتي توافق على فرض رسوم على تحويلات الوافدين

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي، على فرض رسوم على تحويلات الوافدين إلى الخارج بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وذكرت الوكالة أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد، بأغلبية أعضائها على فرض ضرائب على تحويلات الوافدين، مع مراعاة تحصيل نسب منخفضة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد إن القرار سيوفر موارد جديدة للدولة قيمتها نحو 70 مليون دينار (233 مليون دولار) من تحويلات تصل إلى 19 مليار دينار (63 مليار دولار).

من جانبه أكد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن القانون “قسَّم التحويلات إلى أربع شرائح، حيث تشمل الشريحة الأولى من التحويلات من دينار إلى 99 دينارًا بنسبة ضريبة تصل الى 1%”.

وتشمل الشريحة الثانية من 100 إلى 200 دينار تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2%، فيما تحدد الشريحة الثالثة من 300 إلى 499 دينارًا، وتُفرض عليها ضريبة بواقع 3 %.

أما الشريحة الرابعة من هذه التحويلات فقد أشار عاشور إلى أنها تشمل ما فوق 500 دينار، وتُفرض عليها ضريبة بنسبة 5%.