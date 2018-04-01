منع النائب الكويتي وليد الطبطبائي من دخول الأراضي البريطانية

قال النائب الكويتي وليد الطبطبائي إنه مُنع من دخول الأراضي البريطانية، بسبب حكم جنائي صدر بحقة على خلفية القضية المعروفة “دخول مجلس الأمة الكويتي“.

وكتب النائب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:”أبلغوني في مطار لندن أنني ممنوع من دخول بريطانيا بسبب صدور حكم جنائي في الكويت ضدي بالسجن ٧سنوات بقضية دخول المجلس”.

وأضاف الطبطبائي:”رغم أنني أبلغتهم أن هذه قضايا سياسية كيدية، وأنها ما زالت منظورة أمام القضاء، لكنهم قالوا نحتاج دليلًا، فقلت لهم إن الإثبات موجود، لكنني لم أحضره معي، فقالوا قدّمه لسفارة بريطانيا في الكويت”.

ابلغوني في مطار لندن اني ممنوع من دخول بريطانيا بسبب صدور حكم جنائي في الكويت بالسجن ٧سنوات بقضية دخول المجلس وبرغم اني ابلغتهم ان هذه قضايا سياسية كيدية وانها مازالت منظورة بالقضاء لكنهم قالوا نحتاج دليل قلت لهم الاثبات موجود لكني لم احضره معي

قالوا قدمه لسفارة بريطانيا بالكويت — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) April 1, 2018

وتعود قضية “دخول مجلس الأمة الكويتي” إلى يوم 16 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني العام 2011، عندما دخل المئات من المتظاهرين الكويتيين، يرافقهم بعض نواب المعارضة، مجلس الأمة في العاصمة الكويت، في خطوة احتجاجية ضد وزارة الداخلية.