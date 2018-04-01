البحرين تعلن عن أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ المملكة

أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين، عن اكتشاف مورد جديد للنفط والغاز، يعتبر الأضخم في تاريخ المملكة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد، أن الحقل المكتشف يحتوي على نفط صخري خفيف، تقدر كميته بأضعاف كميات النفط في حقل البحرين. ويحتوي الحقل كذلك على كميات كبيرة من الغاز العميق.

ويعتبر هذا الاكتشاف الأول من نوعه منذ عام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في المملكة خلال عهد الملك الراحل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

خبر مفرح ..

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الحكومة البحرينية تعلن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ #البحرين.

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يستاهلون الأشقاء كل خير ..

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#أكبر_إكتشاف_في_تاريخ_البحرين pic.twitter.com/JaeZBGzgT5 — عناد العتيبي???????? (@ENAD_Alotaibi) April 1, 2018

وذكرت الوكالة البحرينية أن اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي قامت بوضع الخطط التفصيلية للاستكشاف ومتابعة تنفيذها، من خلال تسخير موارد شركات النفط الوطنية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب.

ومن المقرر أن تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية بتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من هذا الحقل الجديد، ووضع الخطط لتطويره بالمدة الزمنية مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع وتكلفة الاستخراج.

ولم تتطرق الوكالة إلى مكان الحقل الجديد الذي تم اكتشافه في البحرين.

وتُنتج البحرين من النفط الخام نحو 202 ألف برميل يوميًا، منها 150 ألف برميل يوميًا من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 52 ألف برميل يوميًا من حقل البحرين.

وانخفضت مساهمة إنتاج النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12 في المئة الربع الثالث من 2016، مقارنة بنسبة تبلغ 14.53 في المئة لنفس الفترة من 2015، ونسبة تبلغ 24.78 في المئة لنفس الفترة من العام 2014، وفق بيانات رسمية أصدرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.