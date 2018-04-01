تعرض طائرة عسكرية عمانية لحادث ومصرع قائدها 

أعلنت وزارة الدفاع العمانية، اليوم الأحد، تعرض إحدى طائرات سلاح الجو لحادث طيران أثناء قيامها بمهمة تدريبية، الأمر الذي أسفر عن مصرع قائد الطائرة.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية عبر موقعها الرسمي: “أكد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع، تعرض إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني لحادث طيران، أثناء قيامها بمهمة تدريبية معتادة، صباح اليوم؛ مما أسفر عن وفاة قائد الطائرة خلال تأديته للواجب الوطني المقدس”.

وأضافت: ” وينعى سلاح الجو السلطاني العماني قائدًا وضباطًا وكافة منتسبيه، الملازم أول طيار سليمان بن عبدالله بن زايد البلوشي، سائلين المولى جلَّت قدرته أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ” وإنا لله وإنا إليه راجعون” .

ولم تورد الوكالة العمانية مزيدًا من التفاصيل حول الحادث.

يذكر أن طيارًا عمانيًا لقي مصرعه وأصيب طياران آخران في حادثة ارتطام مروحية عسكرية بالأرض، أثناء قيامها بمهمة تدريبية معتادة، وذلك في شهر ديسمبر الفائت.