الكويت.. تفاصيل حادث وفاة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح (فيديو)

أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة العضو بالأسرة الحاكمة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح عن عمر يناهز 17 عامًا، حيث شيّع ودفن أمس الجمعة بحضور أفراد من العائلة والمقربين، وسط حزن وصدمة جراء الرحيل المفاجئ للفقيد.

ولم يعلن الديوان الأميري أسباب الوفاة، غير أن وسائل إعلام محلية كشفت التفاصيل، التي تُبين أن الشيخ ناصر صباح فهد الصباح توفي متأثرًا بجراح أصيب بها جراء حادث سير عنيف، حيث انقلبت سيارته على طريق السالمي في الكويت.

وذكرت صحيفة “الراي” أن عمليات وزارة الداخلية تلقت، فجر الجمعة، بلاغًا عن حصول الحادث فهرع رجال المرور والمسعفون والإطفائيون إلى المكان، وعند وصولهم تبين أن السيارة انقلبت بمواطن حدث يبلغ من العمر 17 عامًا، وقد فارق الحياة على الفور، كما اتضح أنه من الأسرة الحاكمة، وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي، وتسجيل قضية انقلاب ووفاة.

ونشرت حسابات بمواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر سيارة الراحل بعد الحادث (لا يمكن لـ”إرم نيوز” الجزم بصحة الفيديو).

فيديو / الديوان الأميري ينعي المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر صباح فهد صباح الناصر الصباح عن عمر يناهز 17 عاما pic.twitter.com/sXYoelylRm

أصدقاء الراحل وذووه أعربوا عن حزنهم البالغ وصدمتهم لفراق الراحل، الذي تناقلوا صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.