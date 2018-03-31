أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح شقيق الكاتبة المعروفة سعاد محمد الصباح.

وجاء في بيان للديوان الأميري أوردته وسائل إعلام محلية “بسم الله الرحمن الرحيم جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح عن عمر ناهز 74 عامًا وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم السبت”.

والشيخ صباح شقيق الكاتبة سعاد الصباح، وخال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت محمد عبدالله المبارك.

ولم يكن الراحل يتقلد أي مناصب رسمية معروفة.

وغردت الكاتبة الكويتية فجر السعيد: “خالص العزاء للشيخه الدكتورة سعاد الصباح بوفاة شقيقها صباح والعزاء موصول للشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح والشيخ مبارك العبدالله المبارك الصباح والشيخه أمنيه العبدالله بوفاة خالهم .. أحسن الله عزاكم جميعًا وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

خالص العزاء للشيخه الدكتوره سعاد الصباح بوفاة شقيقها صباح والعزاء موصول للشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح والشيخ مبارك العبدالله المبارك الصباح والشيخه أمنيه العبدالله بوفاة خالهم .. أحسن الله عزاكم جميعاً وإنا لله وإنا اليه راجعون ???????? @suad_alsabah @wwmo210 pic.twitter.com/Kbst7GPz9u — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) March 31, 2018

ويأتي ذلك بعد يوم من نعي الديوان الأميري في الكويت فردًا آخر من الأسرة الحاكمة هو الشيخ ناصر صباح فهد الصباح الذي توفي عن عمر ناهز 17 عامًا إثر حادث سير.