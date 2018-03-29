نائب كويتي يطالب وزارة الدفاع بـ”كشف حساب” للتسلح

طالب نائب كويتي، وزارة الدفاع في بلده، بتقديم كشف حساب عن الصفقات التسليحية، وما تم سحبه من الاحتياطي العام للدولة في إطار تلك الصفقات.

ودعا النائب رياض العدساني، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى تقديم الحساب الختامي للوزارة بخصوص ما تم صرفه لشراء أسلحة بنحو 10 مليارات دولار أمريكي سحبت من الاحتياطي العام.

وقال العدساني في تصريحات نشرتها صحيفة “الراي” إن “هناك خللاً يشوب ميزانية التسلح والتي تضم صفقة اليورفايتر والأسلحة الأخرى”.

وانتقد “إقرار مجلس الأمة السابق صفقات بستة مليارات دينار كويتي بطريقة السلق”.