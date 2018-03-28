الإمارات تقدم 500 مليون دولار لدعم جهود الأمم المتحدة في اليمن

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام”: إن “هذا الدعم يأتي ضمن جهود دول التحالف العربي بقيادة السعودية؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من تبعات ممارسات الميليشيات الحوثية”.

وكانت دول التحالف قد أعلنت عن تقديم مليار ونصف المليار دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة إلى اليمن؛ أي ما يوازي أكثر من نصف احتياجات خطة الاستجابة، وقدمت كل من دولة الإمارات والسعودية وحدهما مليار دولار، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة أن دول التحالف أعلنت عن خطة شاملة لتسهيل وصول المساعدات لمختلف المناطق اليمنية، من خلال تأهيل الطرق والمنافذ وكذلك تأهيل الموانئ والمطارات؛ لزيادة تدفق السلع والبضائع والمساعدات الإغاثية وتوفير الوقود للمستشفيات ومحطات الطاقة والمباني العامة .