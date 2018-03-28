بالصور.. انطلاق تمرين مركز القيادة ضمن مناورات “درع الخليج المشترك 1” في السعودية

أعلنت السعودية ، اليوم الأربعاء، انطلاق تمرين مركز القيادة ضمن مناورات “درع الخليج المشترك 1″، الذي يقام بمدينة الجبيل شرقي السعودية بمشاركة 23 دولة.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان نشرته على موقعها الرسمي إن التمرين ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تستمر لمدة يومين، وتقتصر على قيادات “درع الخليج المشترك 1″، من جميع القطاعات البرية، والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، والقوات الخاصة.

ويتم خلال هذه المرحلة تدريب القيادات على إدارة العمليات العسكرية، في بيئة عمليات نظامية وغير نظامية، فضلًا عن اختبار وسائل القيادة والسيطرة والقيادة.

وتشتمل المرحلة الثانية التي تستمر لمدة خمسة أيام استخدام الذخيرة الحية، بمشاركة جميع قوات الدول المشاركة في التمرين من كل القطاعات.

وتستهدف هذه المرحلة “مواجهة التحديات والتهديدات ضمن بيئة عمليات مشتركة لتحقيق مفهوم العمل المشترك، وتستخدم فيه العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة”.

وكانت السعودية قد أعلنت انطلاق تمرين “درع الخليج المشترك -1” في 18 مارس/ آذار الجاري، وذلك بالتزامن مع بدء وصول قوات الدول المشاركة.

ولم يذكر البيان أسماء الدول المشاركة في التمرين الذي يستمر لمدة شهر، إلا أن شعار التمرين تضمن أعلام 23 دولة من أبرزها إلى جانب السعودية، تركيا، و الولايات المتحدة، وبريطانيا، وباكستان والبحرين، والسودان، ومصر، وماليزيا، والأردن، والكويت، والإمارات، وسلطنة عمان.