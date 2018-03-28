بالفيديو.. إعلامي كويتي موالٍ لقطر ينقلب عليها ويكشف دور “موزة” في صراع الحكم بالدوحة

كشف الإعلامي والمدون الكويتي المعروف عبدالله الصالح، عن تفاصيل دقيقة لصراع الحكم بين جناحين في أسرة آل ثاني حاكمة قطر، في انقلاب منه على ما يبدو ضد الدولة الخليجية، التي طالما ساندها قبل أن يغادرها مؤخرًا للعيش في لندن.

وقال الصالح المحكوم بالسجن في بلاده الكويت لعدة سنوات بتهم الإساءة لدول المقاطعة، في مقطع فيديو نشره على قناته في موقع “يوتيوب” إن “الشيخة موزة والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تخاف من حدوث انقلاب الأسرة الحاكمة ضد ابنها”.

وأوضح أن “الشيخة موزة تخاف أن يقود الانقلاب الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، المسؤول القطري السابق الذي تولى عدة مناصب قيادية في بلاده، ويعد أشهر شخصيات الحكم السابق الذي قاده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قبل أن يتنازل عن الحكم لنجله تميم في العام 2013”.

وأضاف أن “مخاوف الشيخة موزة من الشيخ حمد بن جاسم، نابعة من كون الرجل يمتلك قدرة على إحداث انقلاب في بلاده، كما فعل في مساندته لانقلاب الشيخ حمد عام 1995، ضد والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني”.

وأشار الصالح في حديثه الذي تم تداول مقاطع منه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن “الشيخة موزة قامت بتمويل معارض قطري يدعى فواز العطية، عن طريق رجل أعمال قطري يدعى حسن علي بن علي، بهدف إسقاط بن جاسم”.

وكان الصالح يتحدث عن تفاصيل اجتماع مزعوم في لندن، ضم ممثلين عن المعارضة القطرية والملياردير القطري حسن علي بن علي، بوصفه ممثلًا للشيخة موزة، بعد أن اتسع الحديث عنه في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

هكذا هو حال المرتزق عندما ينقطع عنه #الريال_القطري !!

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الشاذ (شيخ الفازلين) انقطع عنه (الريال القطرائيلي) فنقلب على نظام الغدر والخسه القطري و فضح #تنظيم_الحمارين_الصهيوني .. هكذا هم الخونه ???? pic.twitter.com/Fg6KrDrqvO — الردع السعودي ???????? (@Alrad3sa) March 27, 2018

بدوره، علق المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، على حديث الصالح قائلًا “مش هذا الي دعمتوه بفلوس شعب #قطر ووقع على جدارية تميم، وحميتوه من حكم كويتي عليه وهربتوه الى لندن ومولتوه؟ الآن يقول الشيخه موزة خايفه من حمد بن جاسم عشان كذي تموّل خصومه؟! أنفقتم عليه للباطل، لذلك استثماركم فيه حسرة عليكم…شلون بترقعونها الحين؟ أتخيل شكل المسند وجوعان و الخليفي!”، حسب تعبيره.

مش هذا الي دعمتوه بفلوس شعب #قطر ووقع على جدارية تميم وحميتوه من حكم كويتي عليه وهربتوه الى لندن ومولتوه؟ الان يقول الشيخه موزا خايفه من حمد بن جاسم عشان كذي تمول خصومه؟! انفقتم عليه للباطل لذلك استثماركم فيه حسرة عليكم…شلون بترقعونها الحين ؟اتخيل شكل المسند وجوعان و الخليفي! pic.twitter.com/RjW1SB7C2O — خالد الهيل (@khalidalhaill) March 28, 2018

وشهدت أسرة آل ثاني انشقاقًا وتفككًا كبيرًا عقب الأزمة الخليجية، التي اندلعت في حزيران/يونيو الماضي، وإعلان عدد من أفراد الأسرة الذين غادروا الدوحة معارضتهم العلنية لحكم الشيخ تميم.

وينظر إلى الشيخ حمد بن جاسم الذي يعتقد أنه المدير الفعلي لقناة الجزيرة، ذراع الدوحة الإعلامي الكبير، على أنه المسؤول الفعلي أيضًا للسياسة الخارجية التي تنتهجها قطر، التي تسببت بإغضاب جيرانها الخليجيين الذي قاطعوها، مشترطين توقفها عن دعم الإرهاب وإثارة القلاقل والفوضى في المنطقة لإنهاء مقاطعتهم.