الإمارات: مقاتلتان قطريتان اقتربتا بـ “صورة خطيرة” من طائرتين مدنيتين في المجال الجوي البحريني

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، اليوم الإثنين، أن مقاتلتين قطرتين اقتربتا بـ “صورة خطيرة” من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين.

وأدانت الهيئة، في بيان لها، “اقتراب المقاتلتين ظهر اليوم من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين؛ ما دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلتين القطريتين، وذلك في إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية.

وأكدت الهيئة، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن “هذا العمل الاستفزازي ليس الأول، بل سبقه عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي”.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، إنها “إذ تدين مثل هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، فإنها تشدد على حق الدولة في اتخاذ الإجراءات كافة التي كفلها القانون الدولي”.