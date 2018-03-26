بالصور.. وزير الخارجية السوري وليد المعلم يزور سلطنة عمان للمرة الثانية منذ 2011

بدأ وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الإثنين، زيارة إلى مسقط، يجري خلالها مباحثات تتناول تطورات “الأوضاع في المنطقة”، حسبما أفادت وكالتا الأنباء العمانية والسورية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن زيارة المعلم “تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها مع عدد من كبار المسؤولين بالسلطنة”.

وفي دمشق، ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الزيارة تأتي “تلبية لدعوة” من وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، مشيرة إلى أن المعلم سيبحث “الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية”.

وهذه ثاني زيارة معلنة للمعلم إلى السلطنة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، بعد زيارة مماثلة في العام 2015.

وسلطنة عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي أُعلن عن زيارة المعلم لها منذ بداية الحرب. كما أنها الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي ما تزال تحتفظ بعلاقتها الدبلوماسية في دمشق ولديها سفارة.