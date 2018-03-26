قطر تغازل بوتين بشراء حصة في مطار لكبار الشخصيات والوفود في موسكو

كشفت السفارة القطرية في موسكو، أن شركة الخطوط الجوية القطرية ستوقع، خلال زيارة أمير قطر لروسيا، مذكرة تفاهم مع مطار فنوكوفو في ضواحي موسكو، تنص على ضمان شرائها أسهماً في هذا المطار الدولي الروسي المخصص لسفر واستقبال كبار الشخصيات والوفود الرسمية.

وقالت السفارة القطرية، اليوم الاثنين، “سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية القطرية ومطار فنوكوفو الدولي حول شراء حصة في المطار “.

ووصل أمير قطر، تميم بن حمد، إلى موسكو مساء يوم الأحد على رأس وفد كبير يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، في زيارة عمل يبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جملة من القضايا الإقليمية، والتعاون المشترك بين البلدين، ويوقع خلالها على عدد من الاتفاقات المدنية والعسكرية.

وتحاول قطر تقديم إغراءات اقتصادية واستثمارية لروسيا وغيرها من الدول الغربية، على أمل شراء مواقف ضد الدول المقاطعة.

وتحدثت مصادر مطلعة عن احتمال توقيع أمير قطر على صفقة تسلح مع روسيا بقيمة تبلغ 4 مليارات دولار، وفتح بلاده أمام شركات الغاز والنفط الروسية.