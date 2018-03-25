البحرين تلوح بإجراءات صارمة لمعالجة “الانفلات” في مواقع التواصل الاجتماعي‎

أعلنت السلطات البحرينية، الأحد، أنها بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز رقابتها على حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ملوحة بتشريعات جديدة في هذا المجال.

وقال وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في بيان نشرته، الأحد، وكالة الأنباء الرسمية في البلاد (بنا)، إن “وزارته بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية، التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة”.

وأوضح آل خليفة أن تلك الحسابات “تبث شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي”، منوهًا إلى أن “الجهات الأمنية المعنية ماضية قدمًا في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية، والعادات والتقاليد المرعية”.

وأضاف أن “بعض حسابات التواصل الاجتماعي التي تم إنشاؤها مؤخرًا، تداولت العديد من التجاوزات، وادعت أنها تدار من الديوان الملكي، وقد اتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة، لا صلة لها على الإطلاق بالديوان أو أي جهة رسمية أخرى في البحرين“.

وتابع أن “الإجراءات المتخذة، تمكنت من تحديد بعض من يدير هذه الحسابات، بينما مازالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر، ولن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها، وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة، تواكب مستجدات الجريمة وزيادة تأثيراتها السلبية على فئات المجتمع ونسيجه الوطني”.