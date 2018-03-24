بالفيديو.. 3 “فضائح” لقطر كشفتها قائمة الإرهاب الجديدة

فجأة أصدرت قطر قائمة جديدة للإرهاب، تضمنت 11 شخصًا قطريًا، و6 كيانات قطرية.

وفيما يلي 3 ملاحظات يمكن وصفها ب”الفضيحة”:

1 – لم تتحرك قطر ضد الأشخاص والكيانات المدرجة

ومازالت كيانان على الأقل يعملان بشكل طبيعي داخل قطر هما:

خبرات للتجارة والمقاولات وشركة الذهبية للمظلات والخيام

ما يثير التساؤلات حول الهدف من الإعلان القطري

2- نفوذ عملاء الكيانات المدرجة

وهي المؤسسات التي توفر المال والأعمال لهذه الكيانات “الإرهابية”

وتضم حسب المواقع الإلكترونية للكيانات:

شبكة الجزيرة الإعلامية

القوات البرية الأميرية القطرية

وزارة البيئة القطرية

المجلس الأعلى للتعليم في قطر

شركة قطر للتأمين

هيئة متاحف قطر

3- تورط القطريين العاديين في الإرهاب

أي أن المواطن القطري العادي قد يكون مول عمليات إرهابية دون علمه

مثلا كيان “خبرات” المصنف إرهابيًا يستعرض عبر موقعه تنفيذ مشاريع سكن شخصية لقطريين