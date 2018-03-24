بالفيديو.. 3 “فضائح” لقطر كشفتها قائمة الإرهاب الجديدة

فجأة أصدرت قطر قائمة جديدة للإرهاب، تضمنت 11 شخصًا قطريًا، و6 كيانات قطرية.
وفيما يلي 3 ملاحظات يمكن وصفها ب”الفضيحة”:
1 – لم تتحرك قطر ضد الأشخاص والكيانات المدرجة
ومازالت كيانان على الأقل يعملان بشكل طبيعي داخل قطر هما:
خبرات للتجارة والمقاولات وشركة الذهبية للمظلات والخيام
ما يثير التساؤلات حول الهدف من الإعلان القطري
2- نفوذ عملاء الكيانات المدرجة
وهي المؤسسات التي توفر المال والأعمال لهذه الكيانات “الإرهابية”
وتضم حسب المواقع الإلكترونية للكيانات:
شبكة الجزيرة الإعلامية
القوات البرية الأميرية القطرية
وزارة البيئة القطرية
المجلس الأعلى للتعليم في قطر
شركة قطر للتأمين
هيئة متاحف قطر
3- تورط القطريين العاديين في الإرهاب
أي أن المواطن القطري العادي قد يكون مول عمليات إرهابية دون علمه
مثلا كيان “خبرات” المصنف إرهابيًا يستعرض عبر موقعه تنفيذ مشاريع سكن شخصية لقطريين