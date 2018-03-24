“الأمة” الكويتي يفنّد الاتهامات المقدمة ضده في الاتحاد البرلماني الدولي

فنّد وفد من مجلس الأمة الكويتي الشكاوى المقدمة ضده وضد الكويت، أمام لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد رئيس المجلس، مرزوق علي الغانم، أن مهمة رد البرلمان الكويتي أمام اللجنة كانت “في منتهى السهولة؛ لأنّ الادعاءات المقدمة كانت عبارة عن افتراءات وأكاذيب وكلام مرسل”.

وقال الغانم للصحفيين، عقب حضوره جلسة الاستماع للجنة التي ناقشت الشكاوى المقدمة من نائبين كويتيّيْن حالي وسابق: إن “الادعاءات المقدمة في هذه الشكاوى عبارة عن افتراءات وأكاذيب وكلام مرسل يخالف الواقع ويخالف الحقيقة، وقدمنا كل الإثباتات بالمستندات الموثقة وبأشرطة الفيديو التي تجيب عن كل ادعاء على حدة”.

وأضاف الغانم: “أعتقد أنه لن ينجح كائن من كان في أن ينال من سمعة الكويت أو برلمانها، وسنستمر في خطتنا لتعديل النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي وفي مواجهة الآخرين في ما يخص القضايا العربية والإسلامية، ولن يثنينا أو يحبطنا ما تقوم به هذه الجهات سواء داخل الكويت أو خارجها من محاولات إثنائنا عن هذه المسيرة”.