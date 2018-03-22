الفلبين تشترط لعودة الخادمات إلى الكويت السماح لهنّ بالذهاب للكنيسة

أدرجت الفلبين شرطًا جديدًا في مسودة الاتفاقية المقرر توقيعها مع الكويت، مطلع شهر نيسان/ إبريل المقبل، والتي تتضمن السماح لعمالها بالذهاب إلى الكنائس وممارسة شعائرهم الدينية، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين.

وقال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيريتي، إنه “لن يرفع الحظر المفروض على إرسال العمال الفلبينيين إذا لم توافق الحكومة الكويتية على الأحكام الإلزامية التي أدرجها في مذكرة التفاهم، والتي من المقرر توقيعها من قبل الفلبين والكويت”، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وأوضح الرئيس الفلبيني، أن الشرط الجديد الذي أدرجه في الاتفاقية هو “السماح للعمال بالذهاب إلى الكنيسة إن كانوا مسيحيين، والسماح لهم بالذهاب إلى المسجد إن كانوا مسلمين”.

ويواصل الرئيس الفلبيني تصعيده ومطالبه بشكل دائم، رغم الاتفاق على بعض الشروط من الطرفين وإعلان القرب على توقيع الاتفاقية، مع إعلان الفلبين عدم رفع الحظر رغم توقيع الاتفاقية وربط رفع الحظر بتسليم المتهمين بقتل الخادمة الفلبينية المجمدة إلى الكويت ومحاكمتهم لديها.

وكان الرئيس الفلبيني أعلن، يوم أمس الأربعاء، عن إضافة شروط جديدة إلى مسودة الاتفاق؛ لتأمين حماية كافية للعمالة هناك، مثل “السماح للعمال بالنوم سبع ساعات على الأقل في اليوم، وتقديم الطعام المغذي لهم، والسماح لهم بطهي وجبات الطعام الخاصة بهم، إضافة للسماح لهم بالخروج أيام العطل”.

وأعلنت مؤخرًا أن السلطات الكويتية وافقت على بعض الشروط التي وضعتها الفلبين لتأمين حماية لعمالتها، ومن ضمن هذه الشروط: “أن لا تقل رواتب الخدم عن 120 دينارًا، و ثماني ساعات راحة يوميًا، والسماح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم النقالة، إضافة إلى العمل في منزل واحد”.