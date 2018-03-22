قطر تصنف 19 شخصًا و8 كيانات على قائمتها للإرهاب

أدرجت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية القطرية، مساء الأربعاء، 19 شخصًا و8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم ولاية سيناء على قوائمها للإرهاب.

وضمت القائمة 19 شخصًا من بينهم 11 قطريًا وسعوديان و4 مصريين وأردنيان.

ومن أبرز الشخصيات التي ضمتها القائمة القطري، عبدالرحمن عمير راشد النعيمي، المدرج سابقًا على قائمة للإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ودول الرباعي العربي المقاطعة لقطر.

كما تضمنت 8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية وتنظيم ولاية سيناء في مصر، إضافة إلى 6 كيانات قطرية.

وتتخذ جمعية “الإحسان الخيرية” من محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، مركزًا لها وأُنشئت قبل نحو 25 عاماً، بترخيص من الحكومة اليمنية.

وتعد هذه القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الإلكتروني، أول قائمة للإرهاب تصدرها قطر منفردة بموجب قانون أصدره أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني بشأن مكافحة الإرهاب في يوليو/ تموز 2017.

فيما سبق أن أصدرت قطر قائمة للإهاب بموجب القانون نفسه في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لكن ضمن إطار إجراء جماعي اتخذته كافة الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي يضم عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكة ودول مجلس التعاون الخليجي.