مجلس الأمة الكويتي يوافق على تجنيس 4 آلاف شخص في 2018

أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء، قانونًا يقضي بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية، خلال العام 2018، بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص.

وكان المجلس قد وافق على القانون في مداولته الأولى بتأييد 38 نائبًا ورفض 5 نواب فقط، في حين وافق على المداولة الثانية 39 نائبًا ورفض خمسة.

وينص القانون على أنه “يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقًا لحكم البند (ثالثًا) من المادة الخامسة، من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص”.

وخلال المناقشات طالب نواب بمعالجة التجاوزات في هذا الملف، وتجنيس المستحقين من حملة إحصاء 1965. وقد طالب نواب الحكومة بحصر المستحقين وتجنيسهم، طبقًا لقانون الجنسية وليس من باب الترضيات.