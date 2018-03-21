السعودية تبدأ تطهير مناهجها التعليمية من “فكر الإخوان”

قال وزير التعليم السعودي أحمد بن محمد العيسى، إن السعودية شرعت بإعادة صياغة مناهجها التعليمية لمحو أي تأثير لجماعة الإخوان المسلمين، وإبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة من أي منصب في القطاع التعليمي، وكذا الدفع بصورة أكثر اعتدالاً للإسلام وهو أحد الوعود التي قطعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار خطط لتحديث المملكة المحافظة بشدة.

وقال العيسى في بيان أمس الثلاثاء، إن الوزارة تعمل على “محاربة الفكر المتطرف من خلال إعادة صياغة المناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية وضمان خلوها من منهج جماعة الإخوان المحظورة”.

وأضاف أن الوزارة ستقوم “بمنع الكتب المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من جميع المدارس والجامعات، كذلك إبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة أو فكرها أو رموزها من أي منصب إشرافي أو من التدريس”.

جماعة متطرفة

وكانت جامعة سعودية حكومية كبيرة أعلنت في سبتمبر/ أيلول أنها ستفصل موظفين يشتبه في أنهم على صلة بالإخوان المسلمين؛ ما زاد من مخاوف تضييق الحكومة الخناق على معارضيها داخل الإطار الأكاديمي وخارجه.

وقال ولي العهد في مقابلة مع قناة (سي.بي.إس) هذا الشهر إن فكر الجماعة “غزا” التعليم في المملكة. وتصف السعودية جماعة الإخوان بأنها إرهابية إلى جانب تنظيمات متشددة أخرى مثل: تنظيمي القاعدة وداعش.

تهديد داخلي

اتخذ ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان بعض الخطوات بالفعل لتخفيف القيود الاجتماعية المحافظة بشدة في السعودية، فقلص الدور الذي تلعبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسمح بإقامة الحفلات العامة وأعلن عن خطط للسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر قبل نحو قرن، ولجأ بعض أعضاء الإخوان قبل 50 عامًا إلى السعودية، وعمل بعضهم في النظام التعليمي السعودي وساهموا في تأسيس حركة “الصحوة” التي نشطت في تسعينيات القرن الماضي بالمملكة.