سجال داخل البرلمان الكويتي بعد الإعلان عن التحقيق بفساد مالي يرتبط بنواب

أثارت موافقة مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، على طلب لجنة حماية الأموال العامة بإعادة تكليف اللجنة، بالتحقيق في شبهة الاستيلاء على المال العام والتنفيع لنواب بمجلس الأمة في “الشركة الكويتية للاستثمار”، سجالاً بين عدد من النواب كاد أن يصل إلى التشابك بالأيدي.

وفيما وافق مجلس الأمة بالإجماع على تكليف اللجنة بالتحقيق فيما أثير من قضايا أثناء مناقشة ميزانية “الشركة الكويتية للاستثمار” والتي تمتلك الحكومة نسبة فيها، وذلك بسبب شبهة استيلاء على المال العام عن طريق بيع أسهم لبعض أعضاء مجلس الأمة عبر اكتتاب خاص، أعلن النائب محمد المطير رفضه للتحقيق.

ووصل السجال بين النواب إلى تبادل اتهامات بين كل من النائب محمد المطير والنائب رياض العدساني وسعدون حماد لتأخذ طابعًا شخصيًا بينهم، بعد يوم من مشادة كلامية مماثلة بين محمد المطير والنائب راكان النصف.

وبينما وجه النائب رياض العدساني سؤالًا برلمانيًا لوزير المالية حول “الشركة الكويتية للاستثمار” وعن شبهة استيلاء على المال العام فيها من خلال بيع أسهم فيها لنواب في المجلس، الأمر الذي يخالف القانون الكويتي الذي لا يسمح لنائب أن يعين في مجلس إدارة شركة أو يسهم في التزامات تعقدها الحكومة خلال فترة عضويته، فقد ذكر النائب سعدون حماد أن محمد المطير يمتلك عدة أسهم في الشركة.

وأثارت تصريحات النائبين، استياء مطير الذي اتهم النائبين بمحاولة تشويه سمعته بدون وجود أدلة لديهم، واصفًا زميليه بالمرتشين.

وأوضح المطير في بيان عبر حسابه في “تويتر”، أن اتهامه من قبل النواب غير صحيح، قائلًا إن “اكتتابه في الشركة يعود لـ 13 سنة تقريبًا، وإن القطاع الخاص يملك حصة في الشركة الكويتية للاستثمار، وإن اكتتابه كان من ماله الخاص وليس من أموال الدولة”.

وتداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للنواب داخل المجلس أثناء السجال الدائر بينهم، وسط انتقادات لهم بـ “تحويل قاعة المجلس لساحة صراعات شخصية”.