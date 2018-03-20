أكبر مشروع بنية أساسية في عهد السلطان قابوس.. افتتاح “مطار مسقط الدولي” بحلة جديدة مبهرة (صور وفيديو)

تفتتح سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، مطار مسقط الدولي الجديد الذي وصفه وزير النقل العماني بأنه أكبر مشروع بنية أساسية في عهد السلطان قابوس، مضيفًا أنه يتناسب مع مكانة السلطنة السياسية والاقتصادية، خاصة في العصر الحالي إذ المطارات معالم للمدن والعواصم.

الفطيسي: #مطار_مسقط_الدولي_الجديد أكبر مشروع بنية أساسية في العهد السامي pic.twitter.com/LSEVxg2NM6 — شبكة الأخبار العمانية (@ONN_1) March 19, 2018

ويشكل المطار الجديد دفعة لخطط سلطنة عمان الهادفة لتعزيز قطاعات السياحة والنقل ضمن رؤية اقتصادية تقلل اعتماد البلاد على صناعة النفط بمقدار النصف.

وبحسب وزارة النقل العمانية، ستكون أول رحلة تشغيلية تهبط في مبنى المسافرين الجديد، اليوم، الرحلة رقم wy462 التابعة للطيران العماني والقادمة من مدينة النجف العراقية وذلك في الساعة الـ5:30 مساءً بتوقيت السلطنة.

وأعلنت الوزارة أن مساحة مبنى الشحن الجوي تبلغ 32 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 350 ألف طن في السنة قابلة للتوسعات المستقبلية إلى 500 ألف طن.

وأشارت في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع “تويتر” إلى أن “مبنى # الشحن_الجوي الجديد يعد واحدًا من سلسلة المشاريع الملحقة بمشروع # مطار_مسقط_الدولي المجهز بأفضل المواصفات العالمية ليواكب التطور والنمو المتسارع في حركة البضائع والشحن في السلطنة”.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمبنى المسافرين الجديد 20 مليون مسافر سنويًا عند الافتتاح، وترتفع إلى 56 مليون مسافر في المراحل اللاحقة، وتبلغ المساحة الإجمالية له حوالي 580 ألف متر مربع.

وأعلنت “العمانية لخدمات الطيران”، عبر حسابها بموقع “تويتر”، الثلاثاء، “انطلاق أولى عمليات المناولة الأرضية لأول طائرة شحن في المبني الجديد”.

انطلقت أولى عمليات المناولة الأرضية لأول طائرة شحن في المبني الجديد قبل قليل. #خدماتنا_لأجل_عمان #العُمانية_لخدمات_الطيران pic.twitter.com/s257nfPtAw — Oman Aviation Services (@OmanAviationSvc) March 20, 2018

وقال محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” مهنئًا العمانيين: “نستبشر خيرًا مع التشغيل الناجح لمبنى # الشحن_الجوي الجديد.. تجهيزات متكاملة بأحدث المواصفات والتقنيات العالمية لمواكبة النمو المطّرد في حركة الشحن الجوي. بوركت الجهود ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد”.

نستبشر خيراً مع التشغيل الناجح لمبنى #الشحن_الجوي الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 350 ألف طن سنوياً، مع قابلية التوسعة إلى 500 ألف طن.

تجهيزات متكاملة بأحدث المواصفات والتقنيات العالمية لمواكبة النمو المطّرد في حركة الشحن الجوي. بوركت الجهود ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. pic.twitter.com/GfP8FYKbGJ — محمد بن ناصرالزعابي (@Alzaabi133) March 19, 2018

وأعرب النشطاء العمانيون من جهتهم عن فخرهم بهذا الصرح الجديد الذي يضاف إلى إنجازات السلطنة.

وكتبت بثينة البلوشي: “والوطن دائمًا زاهب للمزيد من الإنجازات فشكرًا للجهود المخلصة التي شيّدت هذا الصرح .. بوركتم”.

#مطارنا_زاهب

والوطن دائماً زاهب للمزيد من الإنجازات فشكراً للجهود المخلصة التي شيّدت هذا الصرح .. بوركتم #مطار_مسقط_الدولي_الجديد pic.twitter.com/O6hcsnusfD — ????????بثينة البلوشي (@ButhainaBulushi) March 20, 2018

وغردت سلمى محمد الحجري: “نفخر بهذا الصرح العملاق الرائع بأدق تفاصيله والذي سيشكل نقطة اتصال محورية مع العالم ، ونفخر بجهود جميع من ساهم في هذا الإنجاز الضخم”.