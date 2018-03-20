خليجي قتل والده: قصدت شقيقي لكن والدنا اعترض طريقي

روى شاب بحريني متهم بقتل والده طعنًا بسكين، في تحقيقات الشرطة في البحرين، تفاصيل جريمته، مبينًا أنه لم يقصد قتل والده بل كان يستهدف قتل شقيقه الذي ضايقه؛ لكن والدهما اعترض طريقه فتلقى طعنتين إحداهما في صدره والأخرى في ظهره.

وناشد المتهم (31 عامًا) أهله أن يسامحوه، مبينًا ندمه على ما اقترفه، مرجعًا جريمته إلى تعاطيه مادة “ستوب” التي أدمن عليها.

وفي التفاصيل، وفق موقع “الأيام” المحلي، أبلغت شقيقة المتهم الشرطة عن وجود شجار بين شقيقها ووالدها، وبأن العراك انتهى بتوجيه طعنات للأب، وقد طلبت الإسعاف لوالدها لنقله للمستشفى، لكنه فارق الحياة، حيث أن الطعنة نفذت إلى الرئة وتسببت بنزيف أدى إلى الوفاة.

ونفى المتهم تعمده قتل والده، مبينًا أن شقيقه استفزه، وقال “إنه كان بحالة غير طبيعية كونه مدمنًا على مادة (ستوب) منذ 5 سنوات”، ويتعالج منها عن طريق أدوية، وفي يوم الواقعة كان تحت تأثير المادة، وخرج من غرفته ليجد والده يلومه على تعاطيه، ووجه له ألفاظًا “غير مقبولة”، بينما وقف خلفه شقيقه وقام باستفزازه بالتبسم وإخراج لسانه، حتى فقد السيطرة على نفسه فدفع والده، ليتدخل شقيقه للدفاع عن الأب.

وأضاف المتهم أنه توجه للمطبخ وجلب علبة فلفل ورماها على والده؛ لكنها لم تصبه، فعاد للمطبخ مرة أخرى واستل سكينين صغيرين وأمسكهما بيد واحدة وكانت إحداهما متقدمة على الأخرى، وحاول اللحاق بشقيقه وهو يلوح بهما، فاعترض طريقه والدهما ليتفاجأ بدخول السكين في صدره فسحبها على الفور، ووجه ضربة أخرى قاصدًا شقيقه؛ لكنها أصابت ظهر الأب.