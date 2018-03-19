مسؤول أمريكي: ترامب ما يزال يريد عقد قمة لدول الخليج

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، يوم الإثنين، إن “الرئيس دونالد ترامب، يعتقد أن الوحدة بين دول الخليج مهمة وإنه لا يزال يريد تنظيم قمة لقادة الخليج لحل أزمة قطر”.

وقال المسؤول في إفادة للصحفيين، قبل اجتماع الرئيس الأمريكي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن “ترامب يريد أن تحل قطر وأعضاء مجلس التعاون الخليجي خلافهم بأنفسهم لكنه أكثر قلقًا الآن بشأن الأثر طويل الأمد في المنطقة”.

وأضاف المسؤول أيضًا أن “ترامب وكبار مساعديه سيسعون إلى المزيد من الصفقات التجارية للشركات الأمريكية”.

وتابع: “خلال وجود ولي العهد السعودي في واشنطن، سنعمل على اتفاقات تجارية بقيمة 35 مليار دولار للشركات الأمريكية تدعم 120 ألف وظيفة في الولايات المتحدة”.