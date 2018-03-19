بالفيديو.. قطر تعلن الحرب على هؤلاء “المغردين”

بدأت قطر حربًا قضائية في الولايات المتحدة على مغردين بتويتر، زعمت أنهم يشنون حملة “غير قانونية” للإساءة لسمعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر، إن الدعاوى القضائية ستشمل عددًا كبيرًا من الحسابات وسيتم رفعها في عدد من الولايات الأمريكية.

ويثير الموقف القطري الجديد استغراب المتابعين، إذ إنه يكشف في نظرهم تناقض الموقف القطري الغاضب من المغردين، بينما كانت الدوحة ولسنوات سبّاقة في الهجوم على “الجميع” عبر وسائل إعلامها العديدة.

وتحول “تويتر” بالفعل لساحة الرد الرئيسة على السياسات القطرية التي اعتادت الدوحة التسويق والترويج لها عبر وسائل إعلامها التقليدية الكثيرة، إذ تمتلك قطر شبكة قنوات وإذاعات وصحفًا ومواقع إلكترونية بينها قناة “الجزيرة”.

وحظيت ردود المغردين من الدول المقاطعة لقطر، بصدى واسع في الأزمة الخليجية الراهنة، لا سيما مع التواجد السعودي النشط في الموقع، إذ يعد “تويتر” الأكثر استقطابًا للسعوديين الذين ينشطون في التغريد فيه بشكل لافت، وهو ما وضعهم في صدارة التصنيفات التي تصدرها الشركات المتخصصة كأكثر دولة ينشط سكانها في “تويتر”.