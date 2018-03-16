وزير إسرائيلي يشيد بدور قطر بشأن منع تمويل حماس

قال مسؤول إسرائيلي، نسَّق مع قطر بشأن مساعدات للفلسطينيين، اليوم الجمعة، إن الدوحة حاولت منع وصول تمويل لحركة حماس، لكنه اتَّهم الدوحة في الوقت نفسه بمواصلة التودد للحركة.

وأعلنت قطر عن اتصالاتها مع إسرائيل، فيما بدا كمحاولة لخطب ودّ واشنطن، وإضعاف تعاطف الرئيس دونالد ترامب مع مقاطعة الدول العربية الأربع للدوحة. كما تودَّد القطريون لعدد من زعماء اليهود الأمريكيين الذين يعتبرون مقرَّبين من إسرائيل.

وتقول قطر إن “موافقة إسرائيل على تمويل يبلغ نحو 800 مليون دولار موجَّهة للإغاثة المدنية في قطاع غزة تدحض الشبهات بأنها تدعم حماس التي تسيطر فعليًا على القطاع”، بحسب وكالة رويترز.

وقال السفير القطري محمد العمادي خلال مقابلة في القدس في 22 فبراير/ شباط بعد أن اجتمع مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي:”إذا كنا نساعد حماس، فهل تعتقد أن الإسرائيليين سيسمحون لنا بالدخول والخروج؟ هذا مستحيل، هم يعلمون أننا لا نساعد حماس”.

وأكد الوزير تساحي هنجبي، اليوم الجمعة، عقد ذلك الاجتماع، ووصفه أنه يأتي في إطار محاولة “لتوسيع آفاقنا الدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط التي لا يمكنها إقامة علاقة معلنة معنا لأسباب عملية، ورسمية”.

وقال لراديو في تل أبيب:”إن القطريين يسعون بجد إلى ضمان ألا ينتهي المطاف بمساعداتهم لتعزيز قوة حماس”.

وأضاف:”نعلم هذا، ونُشرف عليه، ونوافق عليه، لأن ما يفعلونه حقًا هو البناء.. بناء أحياء”.

مساعٍ دبلوماسية

وقطعت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو /حزيران الماضي، بدعم معلن من ترامب، واتهمت الدول الأربع الدوحة بمساندة جماعات متشددة، والتدخل في شؤونها الداخلية، ودعم أهداف إيران في الشرق الأوسط.

ووبَّخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي قادة أمريكيين يهودًا قاموا بزيارات خاصة إلى قطر بحجة دعم مصالح إسرائيل، مثل إعادة جثتي جنديين أُعلن مقتلهما خلال حرب غزة العام 2014.

وألقى نتنياهو خطابه خلال مؤتمر في القدس، بينما عقد العمادي اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين في فندق قريب.

وقال هنجبي إنه دُهش لكشف المبعوث القطري للمحادثات. وقال: “في العادة هناك اتفاق بأن تظل الاجتماعات من هذا النوع سرية، لكنهم (القطريون) قرَّروا الكشف عنها، وهذا حقهم”.

ومثل باقي الدول العربية الخليجية، ليس لقطر علاقات كاملة مع إسرائيل. وحضر مبعوثون من قطر، وإسرائيل، ومن الدول العربية التي قاطعت الدوحة، مؤتمرًا استضافه البيت الأبيض هذا الأسبوع بشأن الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة.

وكتب جيسون جرينبلات، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، والذي ساند من قبل التعاون الإسرائيلي القطري بشأن غزة، على “تويتر” مخاطبًا المشاركين في المؤتمر:”شكرًا لكم على تنحية كل التوتر جانبًا من أجل العمل معنا”.

وفي 15 يناير كانون الثاني شكر ترامب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر على “إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله”، ودعا إلى الوحدة بين دول الخليج العربية، في إشارة إلى التقارب في العلاقات بين واشنطن والدوحة.

وقالت قطر إن “حماس تُعتبر لدى العرب حركة مقاومة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تنفي تقديم أي دعم مالي للحركة، وتقول إن كل المساعدات التي تقدمها تذهب إلى الشعب الفلسطيني”.