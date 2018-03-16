وزير الخارجية العُماني يزور إيران

أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، سيزور العاصمة طهران، اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، العاصمة مسقط، التي جرت الأحد الماضي.

ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية “iribnews” عن المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، قوله: إن “وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي سيلتقي نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، ومسؤولين آخرين في بلادنا؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، يوم غدٍ السبت”.

وأوضح قاسمي أن “بن علوي سيصل إلى العاصمة طهران في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة”.

وساهمت سلطنة عُمان في فتح قنوات تواصل بين النظام الإيراني والإدارة الأمريكية السابقة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وجرت مفاوضات سرية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وأفضت تلك المفاوضات السرية إلى مفاوضات علنية بين إيران والقوى الغربية الست؛ للوصول إلى اتفاق نووي عام 2015.