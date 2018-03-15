فيديو لنديم قطيش يسخر من اتهام الإعلام القطري للإمارات بإقالة تيلرسون.. وقرقاش: مبدع كعادته‎

سخر الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، من اتهامات وجهها الإعلام القطري للإمارات، بالوقف خلف إقالة وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون.

ويزعم الإعلام القطري وبعض المحللين العرب أن إقالة تيلرسون جاءت بضغط من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبمثابة “جائزة” لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقارن قطيش بطريقة ساخرة بين حجمي الولايات المتحدة وقطر على الخريطة، مستبعدًا أن تكون إقالة تيلرسون مرتبطة بأزمة قطر.

كما سخر بقوله إن وفاة عالم الفيزياء البريطاني الشهير، ستيفن هوكينغ قد تكون مرتبطة بملف الأزمة القطرية “لأن الكوكب يدور حول ملف الأزمة القطرية”، على حد تعبيره.

واعتبر قطيش أن الإمارات لو كانت تمتلك القدرة على إقالة وزير الخارجية الأمريكي؛ فإن ذلك الأمر يحسب لصالح النفوذ الإماراتي وليس عليه، فذلك دعاية للنجاح الإماراتي وليس نقيصة.

الإعلامي اللبناني #نديم_قطيش .. وجلد فاخر لـ #النظام_القطري_الصهيوني ولمرتزقته المشردين من #الصهاينة_العرب .

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– الإعلام المستورد التابع لـ #صهاينة_قطر – ( إقالة وزير الخارجية الأمريكي )..!! جاء بضغط من #محمد_بن_زايد و جائزة لـ #محمد_بن_سلمان ???? pic.twitter.com/mbBv6KQnUl — الردع السعودي ???????? (@Alrad3sa) March 14, 2018

بدوره، أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بالإعلامي اللبناني، نديم قطيش، ووصفه بأنه “مبدع كعادته”.

وقال قرقاش في تغريدة على “تويتر”: “نديم قطيش مبدع كعادته في وصف هوس “الجزيرة” والإعلام المملوك من الدوحة بالنظر إلي العالم من “خرم” أزمة قطر، لعل أهم ضحايا الأزمة الضرر الذي طال مهنية هذه القناة ومذيعيها”.