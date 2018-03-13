عبد الله بن زايد: نقف إلى جانب الأردن في مواجهته للتحديات

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إن أبوظبي تقف إلى جانب الأردن لمساعدته على تجاوز التحديات، والمضي قدُمًا في تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والشيخ عبدالله بن زايد، الذي يزور عمان حاليًا.

وأكد بن زايد “الدور الذي يقوم به الأردن لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”، و”حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن في شتى الميادين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة”، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما التقى وزير الخارجية الإماراتي، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وأجريا مباحثات في عدة مجالات.

واتفق الوزيران على أن “حل القضية الفلسطينية يكمن في حل الدولتين”، فيما قال الصفدي إنه “يجب أن تكون الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس”.

كما اتفقا على تنشيط الاتفاقيات بين البلدين.