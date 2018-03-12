عدن تحتفي بعام زايد.. والإمارات تعلن حزمة مشاريع في 5 محافظات يمنية‎

احتفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم الاثنين، بعام زايد بحضور بعثة الهيئة ومسؤولين يمنيين وشخصيات اجتماعية وثقافية عديدة.

وأعلنت الهيئة عن حزمة مشاريع تنموية وخدمية ستقوم بتنفيذها خلال عام زايد 2018 في 5 محافظات يمنية هي: عدن ولحج وأبين والضالع وتعز، بكلفة إجمالية قدرت بـ 35 مليون درهم إماراتي.

كما وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الحفل، اتفاقية شراكة مع جامعة عدن لدعم الفعاليات والأنشطة الطلابية في الجامعة وتكريم عدد من الشخصيات الاجتماعية التي لها بصمات إيجابية في خدمة المجتمع.

وجدد مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعدن، المهندس سعيد آل علي، في كلمة ألقاها في الحفل، الوفاء للأشقاء اليمنيين، معلنًا عن دعم جديد مقدم لمؤسسة كهرباء عدن ويتمثل بمحطة إنتاجية مقدرة بـ 100 ميجاوات ستصل قريبًا.

وساهمت الإمارات بتحسين حياة اليمنيين من خلال الكثير من المشاريع الخدمية والتنموية والتطويرية في معظم المجالات الحياتية، لاسيما في الجانب الأمني والعسكري والتعليمي والثقافي والقطاع الصحي والرياضي، فضلاً عن عمليات الدعم المستمرة التي أنعشت قطاعات ومؤسسات حكومية عدة.