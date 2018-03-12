السلطان قابوس يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي العلاقات الثنائية

بحث سلطان عُمان قابوس بن سعيد، مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، “العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون القائم بينهما في العديد من المجالات”.

جرى ذلك خلال استقبال السلطان قابوس، اليوم الإثنين، في قصر السلطنة “بيت البركة” بالعاصمة مسقط، الوزير الأمريكي ماتيس، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية “أونا”.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، استقبل بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بالسلطنة، ماتيس، وعقدا جلسة مباحثات رسمية.

وتم خلال المباحثات استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين السلطنة والولايات المتحدة، وسبل تعزيز الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأشاد ماتيس، الذي وصل للسلطنة يوم أمس الأحد، في زيارة غير محددة المدة، بالتسهيلات التي توفرها السلطنة لبلاده، والمتعلقة بالتمارين المشتركة والتسهيلات المقدمة للسفن العسكرية الزائرة لموانئ السلطنة، بحسب الوكالة العُمانية.