محافظو البنوك المركزية الخليجية يعقدون أول اجتماع لهم منذ بداية الأزمة مع قطر

عقد محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، اليوم الإثنين، أول اجتماع لهم منذ بداية الأزمة الدبلوماسية بين قطر وثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر.

وحرص محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نهاية الاجتماع على استخدام لغة دبلوماسية، وأكد أكثر من مرة على سيادة “روح الأخوة والمحبة والتعاون” بين الوفود التي ترأسها جميع محافظي البنوك المركزية الخليجية، مشددًا على أن القرارات التي اتخذت حظيت بإجماع.

وقال الهاشل، إن الاجتماع تم “بعيدًا عن أي تجاذبات أخرى، وركز على الشق الفني والمهني المرتبط بأعمال البنوك المركزية والصالح العام والصالح الاقتصادي لدول المنطقة”.

وأضاف أن الاجتماع الذي حمل رقم 69 للجنة محافظي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي “نأى بنفسه عن أية تجاذبات سياسية”.

وناقش المجتمعون عدة قضايا من بينها الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى سير عمل تأسيس شركة المدفوعات الخليجية لتسهيل عمليات التحويلات المالية بين دول المجلس.

وقال الهاشل إن الشركة التي ستعمل على أسس تجارية “ستسهل وتوفر بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية فيما بين دول مجلس التعاون بشكل مباشر دون الاعتماد على أي عملات دولية”.

وأشار إلى أن الاجتماع شدد على اتباع “المعايير الدولية” في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال.