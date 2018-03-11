“مبادلة” الإماراتية تحوز على 10 % من حصة “إيني” الإيطالية بحقل مصري

أعلنت شركة “مبادلة للبترول” الإماراتية، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار الحكومية، توقيع اتفاق لشراء 10 % من حصة شركة “إيني” الإيطالية في امتياز حقل “شروق” البحري للغاز في مصر، والذي يضم حقل “ظهر” شمال مصر.

وأضافت “مبادلة”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، مساء الأحد، أن إتمام الصفقة سيخضع لاستيفاء بعض المتطلبات القانونية، ومن بينها الحصول على موافقة الجهات الحكومية المصرية.

ولم توضح الشركة قيمة صفقة الاستحواذ مع “إيني”، التي تمتلك حصة تقدّر بنحو 60% في الامتياز المصري، وتتولّى عملية تشغيل الحقل، فيما تمتلك شركة “بي بي” البريطانية حصة 10 %، ونحو 30 % لشركة “روسنفت”.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والكيماويات في شركة “مبادلة للاستثمار”: هذه الصفقة تعتبر خطوة استثمارية مهمة ستضيف إلى محفظة استثماراتنا العالمية استثمارًا جديدًا يوفّر تدفقًا نقديًا طويل الأمد.

وحقل “ظهر” المصري تم اكتشافه بواسطة شركة “إيني” في أغسطس/ آب 2015، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي يتم اكتشافه في البحر المتوسط، إذ تُقدّر احتياطيات الغاز فيه بنحو 30 ترليون قدم مكعبة.