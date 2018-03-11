وزير الدفاع الأمريكي يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية تستمر عدة أيام

وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى سلطنة عمان، مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام، حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وسابقًا، أعلنت عُمان في بيان رسمي، أن ماتيس سيلتقي خلال الزيارة، مع الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بالسلطنة بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان، خلال اللقاء جلسة مباحثات رسمية تتناول التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسب ذات المصدر.

وكان البوسعيدي قد زار الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتباحث مع قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف فتيل، مجالات التعاون العسكري بين البلدين.