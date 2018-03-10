شكوى قطرية جديدة لمجلس الأمن عن “خروقات” إماراتية وبحرينية مزعومة لأجوائها‎

وجّهت قطر، اليوم السبت، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بشأن انتهاكات إماراتية وبحرينية مزعومة لأجوائها، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المندوب الدائم للدوحة لدى الأمم المتحدة، علياء آل ثاني، إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الهولندي، كاريل فان أوستريم.

وزعمت قطر في رسالة الشكوى أن الانتهاك الإماراتي للأجواء القطرية جاء في مناسبتين؛ يوم 14 كانون الثاني/ يناير، و25 شباط/ فبراير الماضيين، فيما جاء الانتهاك البحريني المزعوم في مناسبة واحدة، يوم 25 شباط/ فبراير الماضي.

وأضافت، بحسب الوكالة القطرية، أن الانتهاكات الثلاثة قامت بها طائرات عسكرية.

ولم يرد عن دولتي الإمارات والبحرين، أي تعليقات فورية حول ما أوردته الوكالة القطرية.

لكن الإمارات سبق ونفت اتهامًا قطريًا مشابهًا، مؤكدة في المقابل أن قطر اعترضت بمقاتلات عسكرية طائرات مدنية إماراتية.

ووصفت الإمارات الواقعة حينها بأنها “سابقة خطيرة من الجانب القطري تشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وسلامة الطيران المدني ”.