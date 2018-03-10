ردود لاذعة على حمد بن جاسم بعد تغريدات عن إسرائيل (صور وفيديو)

نشر رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر اليوم السبت، سلسلة تغريدات على تويتر حول القضية الفلسطينية وما وصفه بعملية السلام، ما أشعل صفحته بردود غاضبة من ناشطين وشخصيات انتقدت تناقض المسؤول السابق المثير الجدل.

وقال بن جاسم في إحدى التغريدات على حسابه الذي أطلقه مؤخرًا :”عملية السلام عاصرتها منذ مؤتمر مدريد، وكنا متفائلين بالسلام ومؤمنين به ومازلنا، وشاركنا في التقارب مع اسرائيل، وتحملنا كل الانتقادات في ذلك الوقت، وكان هدفنا هو السلام، لكننا لم نعقد اجتماعات وراء الكواليس لا في البحر ولا في البر”

وأضاف :” لَم نضع خططًا سرية، لإرضاء الطرف الاسرائيلي وتقربًا للدول الكبرى على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة، وأنا نصحت في برنامج الحقيقة على تلفزيون قطر، وقبل أن تخرج للعلن بعض الحقائق عن التنازل عن الحقوق الفلسطينية والإسلامية في مدينة القدس بالذات، نصحت الّا نتنازل عن تلك الحقوق.”

وختم في تغريدة ثالثة بالقول :” للأسف هناك اليوم من يقول إن موضوع القدس سيتباكى عليه العرب والمسلمون إسبوعين، ومن ثم سيقبل العرب بالواقع وبأبوديس عاصمة بدلًا من القدس، وانا أقول التاريخ لن يرحم فلا تضيعوا الحقوق من أجل أن يقال عنكم أصدقاء ومقربين وحلفاء.”

وكان في مقدمة المعلقين على تغريدات الوزير القطري التي اعتبرها كثيرون متناقضة مع الحقيقة، المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني حيث قال :” نعم لن يرحمك التاريخ ياحمد.. هنا تويتر.،ستسمع رأي الأمة العربية والإسلامية بكم وخيانتكم بدون مقص رقيب “الجزيرة” ولن تقرأ تقارير عضو الكنيست الإسرائيلي ومستشار أميركم عزمي بشارة عن حكمة سياستكم ورجاحة رأيكم. هنا ياحمد ستقرأ أجزاء من “بروفة” محكمة التاريخ التي لاترحم.

نعم لن يرحمك التاريخ ياحمد.

هنا تويتر. ستسمع رأي الأمة العربية والإسلامية بكم وخيانتكم بدون مقص رقيب “الجزيرة” ولن تقرأ تقارير عضو الكنيست الإسرائيلي ومستشار أميركم عزمي بشارة عن حكمة سياستكم ورجاحة رأيكم. هنا ياحمد ستقرأ أجزاء من “بروفة” محكمة التاريخ التي لاترحم. pic.twitter.com/c9mLhcTPB7 — سعود القحطاني (@saudq1978) ٩ مارس، ٢٠١٨

وأضاف :” أنت تنصح العرب ألا يتنازلوا عن الحقوق في مدينة القدس بالذات”.. ألستم أول من طعن مبادرة السلام العربية بالظهر؟ ألستم أول من قام بالتطبيع ورفعتم العلم الإسرائيلي بقطر فكنتم حصان طروادة الذي هدم عملية السلام؟ ألستم من أجبر فتيات قطر على تقديم الورود لبيريز؟ قليلًا من الخجل!”.

أنت تنصح العرب أن لا يتنازلوا عن الحقوق في مدينة القدس ب “الذات”!

ألستم أول من طعن مبادرة السلام العربية بالظهر؟ ألستم أول من قام بالتطبيع ورفعتم العلم الإسرائيلي بقطر فكنتم حصان طروادة الذي هدم عملية السلام؟ ألستم من أجبر فتيات قطر على تقديم الورود لبيريز؟ قليلًا من الخجل! pic.twitter.com/MRL3aHuXTY — سعود القحطاني (@saudq1978) ٩ مارس، ٢٠١٨

أنت قلت للقذافي في التسجيل الذي اعترفت بصحته أن علاقتكم مع إسرائيل للضغط على السعودية. وهل علاقتكم الحالية وتطبيعكم المستمر حتى وصل لمستوى أندية المدارس هو للصالح الفلسطيني؟

كان الكبار يسكتون على أكاذيبك لأنهم يعاملونك ك “مراهق سياسي” أما الآن فنقول:وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده. pic.twitter.com/egZGgKk9Lf — سعود القحطاني (@saudq1978) ٩ مارس، ٢٠١٨

وعلى هذا المنوال تفاعل آخرون مع تغريدات حمد، وقال حساب آخر : “نعم التاريخ لايرحم وهذه الفتره تكتب الفصول الأخيرة لتاريخ دام عشرين سنة من المؤامرات والدسائس وأنت من الأعضاء الأساسيين يالخائن في هذه المؤامرات والدسائس ضد جيران دولتك وضد كل العرب، وتأكد أن فصول هذا التاريخ تكتب آخر سطورها وسوف ترمى إلى مزبلة هذا التاريخ قريبًا”.

وهاجم حساب يدعى منصور حمد قائلًا:” آخر من يتكلم أنت ياخاين ومعزبك العاق”.

ونشر الحساب صورة لحمد برفقة مسؤول إسرائيلي سابق.

اخر من يتكلم انت ياخاين ومعزبك العاق pic.twitter.com/zlIvWdxKV1 — منصور (@x_d36p) ٩ مارس، ٢٠١٨

واستحضر حساب آخر يحمل اسم نايف واقعة استنجاد الدوحة بإسرائيل لتخفيف الضغط عن نفسها والخطاب القطري الشهير حول ذلك :” فيما يخص إسرائيل فلقد سمعنا تصريحك عن الموضوع وأنت تقول ( ساعات إذا وجدنا الضغط زاد علينا إسرائيل تخفف علينا الضغط).

وأضاف الناشط :”يعني بلاش تلعب على عواطف السذج وإذا كانت القدس تهمك فأنا أتحداك أنك تلغي علاقاتك معهم وتطبيعكم العلني.”

اكمل يا أجير الحمدين pic.twitter.com/Re7P64RCwH — منصور (@x_d36p) ٩ مارس، ٢٠١٨

كذاب يا بن جبر.. بلسانك تقول ان سبب علاقتكم مع اسرائيل هي لكي تتوسط لكم عندكم امريكا امام الضغط السعودي! منذ دخولك تويتر وانت تكذب ثم تكذب يا صغير.. #كذاب_مثل_العاق pic.twitter.com/jeIXfvkI64 — بن هباس ???????? (@5a1di) ٩ مارس، ٢٠١٨

وعلق حساب باسم “تركي” قائلًا بسخرية :” بدأت تلعب على وتر القضية زي نظام شريفة إذا انخنق لعب على هالوتر والقدس والتاريخ لن يرحم والكلام الفاضي.. ضاعت فلوسك وخططك يا صابر”.

وطالب آخرون المسؤول القطري بالكف عن الإساءة للسعودية، وقال حساب مسجل باسم منصور :” تطوعك بما تسميه أنت (تحليل) وهو بالواقع نقل لأمور كنت تعتقد أنك تعرفها بحكم منصبك ومشاركتك بأحداث ولقاءات يطرح فيها قضايا معينة دليل على ماتحمله من نفس خبيثة وماتتصف به من شخصية وضيعة تتقد بالحقد وتستعر بالكراهية للأمة عامة و #السعودية خاصة”.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة آل ثاني وهو يحتضن بالعناق مسؤولين اسرائيليين في لقاءات سابقة.