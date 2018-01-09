دورات تأهيل كويتية لـ “الدواعش”

ذكرت مصادر صحافية كويتية أنّ وزارات الداخلية والأوقاف والشؤون تتعاون مع كلية الشريعة في جامعة الكويت لصوغ برنامج تأهيل للمتطرفين المدانين في قضايا إرهاب والداعشيين العائدين للبلاد من سوريا والعراق.

يأتي ذلك، بعد يوم على إصدار القضاء الكويتي أحكامًا غيابية بحبس 19 داعشيًا.

وكشفت صحيفة “القبس” أن الجهات الحكومية إضافة إلى كلية الشريعة، ستعيد تفعيل بروتوكول التعاون فيما بينها لإخضاع المشاركين في الإرهاب من المحكوم عليهم بأحكام نهائية لبرامج تأهيل أثناء فترة حبسهم.

ونقلت “القبس” عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” أن الأوقاف والداخلية ستؤهلان من سيحكم عليهم حكمًا نهائيًا حسب المتطلبات الدولية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الكويتية مؤخرًا للتعامل مع العائدين من مناطق سوريا والعراق، مؤكدة أن الكويت ملزمة بإعادة تأهيلهم ونصحهم.

ونسبت الصحيفة الكويتية إلى المصادر القول بأنه بعد نجاح آلية دمج العديد من المتهمين في المجتمع بعد خروجهم من السجن بتهم الإرهاب، منهم خلية أسود الجزيرة، سيتم تطوير هذه الآلية ببرامج فعالة في السجن. وأوضحت أن الآليات ستتضمن دورات تدريب وحوارات ونقاشات ورد الشبهات المتسببة في انحراف المحكومين، إضافة إلى الاستعانة باختصاصيين نفسيين.

وبينت المصادر أن العلاج سيكون نفسيًا وشرعيًا، متوقعة ألا تقل مدة التأهيل عن عامين، ولافتة إلى أن التأهيل يأتي بعد صدور الأحكام النهائية.

يشار إلى أنّ محكمة الجنايات الكويتية كانت قضت الإثنين بحبس 19 مواطنًا كويتيًا غيابيًا لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.. في وقت باشرت وزارة الداخلية إحالة ملفات عشرات الأشخاص الذين غادروا الأراضي الكويتية منذ أكثر من ستة شهور ويعتقد أنّهم تورطوا بالإرهاب.