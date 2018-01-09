بالفيديو.. هيفاء حسين توضح حقيقة اعتزالها

أوضحت الفنانة البحرينية هيفاء حسين أن ما قصدته في منشورها حول الاعتزال الذي انتشر الثلاثاء على نطاق واسع التوقف، وليس ترك المجال الفني نهائيًا.

وقالت الفنانة البحرينية في مقطع فيديو نشره الإعلامي الرياضي مصطفى الآغا إنها لم تعلن الاعتزال، وإنما التوقف حتى ترى العمل الذي يستحق أن تقدمه، والمستوى الذي تطمح له، ويليق بالجمهور، ومستوى الفن الذي عهدته.

وأضافت حسين أنها لا تريد أن تظهر بعمل ضعيف، أو نص أو إنتاج أو تنفيذ ركيك، يؤثر على مستوى الأعمال، وإلى أن تجد العمل المناسب، ستطل مرة ثانية، رافضة أن تعتزل الفن، وتترك جمهورها.

النجمة هيفاء حسين توضح أنها لن تعتزل الفن @haifaahussain1 pic.twitter.com/PG9moVM65r — Mustafa agha (@mustafa_agha) January 9, 2018

وكانت الفنانة البحرينية الشابة قد أعلنت خبر اعتزالها الفن والتوقف كليًا عن العمل، في وقت سابق يوم الثلاثاء، حيث قوبل القرار باستياء كبير من قبل جمهورها، بعد أن أعلنته رسميًا عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”.

وبدأت هيفاء حسين حياتها الفنية كهاوية في برامج مسابقات الغناء، في فترة أواخر تسعينيات القرن العشرين، ثم بدأت المشاركة بالأدوار الصغيرة حتى استطاعت الوصول لأدوار أكبر، حتى منحتها قناة دبي دور البطولة في مسلسل اللقيطة، حيث حققت خلاله نجاحًا كبيرًا.

وتميزت الفنانة البحرينية بشخصية “ريتاج” التي أدتها في المسلسل الإماراتي “خيانة وطن”، عن رواية “ريتاج” للكاتب حمد الحمادي. حيث لعبت دور فتاة تتعرض لعدة صدمات في حياتها وتكتشف أن والدها يدير مجموعة من الخونة الذين يخططون لإحداث بلبلة في البلاد.