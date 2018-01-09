مدون كويتي مدان بالإساءة إلى السعودية يطلب اللجوء السياسي في لندن

قال الكاتب والناشط الكويتي المثير للجدل عبدالله محمد الصالح، اليوم الثلاثاء، إنه تقدم بطلب رسمي للجوء السياسي في لندن، بعد إصدار محكمة الجنايات الكويتية مؤخرًا حكمًا يقضي بسجنه 5 سنوات بتهمة الإساءة إلى السعودية.

وذكر الصالح المتواجد حاليًا خارج الكويت، عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن قراره بتقديم اللجوء السياسي على خلفية الحكم الصادر مؤخرًا المتعلق بإساءته للسعودية، والحكم المقرر إصداره بحقه بعد أيام بتهمة الإساءة إلى دولة الإمارات وحكامها.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2017، حكمًا بسجن الصالح 5 سنوات بسبب إساءته للسعودية من خلال تغريدات ومقاطع فيديو نشرها عبر حسابه في موقع “تويتر” على خلفية مقاطعتها قطر منذُ شهر حزيران/ يونيو الماضي بسبب “دعمها للإرهاب”.

ومن المقرر أن تتم محاكمة الصالح المعروف باسم “البرونزي”في قضية إساءته للإمارات التي رفعها عليه عدد من مواطني دولة الإمارات، بسبب تغريدات ومقاطع فيديو تسيء لحكامهم، في 21 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.