محكمة كويتية تبرئ متهمين من الاعتداء على رجال الأمن في مسيرة “كرامة وطن”

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، حكمًا ببراءة 3 مواطنين من تهمة اقتحام مخفر “صباح الناصر” والتعدي على رجال الأمن خلال مسيرة “كرامة وطن” عام 2014.

وجاء حكم المحكمة اليوم ببراءة 3 من المتهمين استنادًا لعدم ارتكابهم الجريمة المسندة إليهم، وخلو أوراق الدعوى من دليل يثبت تعرض رجل أمن للضرب أو الإصابة، فضلًا عن عدم وجود شخص شاكٍ في الدعوى، وفقًا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وقال المحامي جاسر الجدعي عبر حسابه على موقع “تويتر”وهو والد أحد المتهمين: “محكمة الجنايات تصدر حكمها ببراءة محمد جاسر الجدعي ورفاقه من تهمة اقتحام مخفر صباح الناصر والتعدي على رجال الأمن إبان مظاهرات المنطقة الداعية لإخراج مسلم البراك من محبسه”.

محكمة الجنايات تصدر حكمها ببراءة محمد جاسر الجدعي ورفاقه من تهمة اقتحام مخفر صباح الناصر والتعدي علي رجال الأمن ابان مظاهرات المنطقة الداعية لإخراج مسلم البراك من محبسه — جاسر الجدعي (@jasser_aljade) January 9, 2018

وكان عدد من النشطاء في الكويت قد خرجوا في مسيرة احتجاجية نظمتها المعارضة في منتصف عام 2014، احتجاجًا على توقيف البراك، بسبب قضية سب وقذف رفعت ضده من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء آنذاك.

واعتقلت آنذاك الأجهزة الأمنية عشرات المشاركين في المسيرة وأحالتهم إلى المحاكمة، حيث صدر بحق بعضهم أحكام بالسجن، كالمعتقل أحمد الدقباسي الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين.