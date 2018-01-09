محكمة كويتية تبرئ متهمين من الاعتداء على رجال الأمن في مسيرة “كرامة وطن”

محكمة كويتية تبرئ متهمين من الاعتداء على رجال الأمن في مسيرة “كرامة وطن”

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، حكمًا ببراءة 3 مواطنين من تهمة اقتحام مخفر “صباح الناصر” والتعدي على رجال الأمن خلال مسيرة “كرامة وطن” عام 2014.

وجاء حكم المحكمة اليوم ببراءة 3 من المتهمين استنادًا لعدم ارتكابهم الجريمة المسندة إليهم، وخلو أوراق الدعوى من دليل يثبت تعرض رجل أمن للضرب أو الإصابة، فضلًا عن عدم وجود شخص شاكٍ في الدعوى، وفقًا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وقال المحامي جاسر الجدعي عبر حسابه على موقع “تويتر”وهو والد أحد المتهمين: “محكمة الجنايات تصدر حكمها ببراءة محمد جاسر الجدعي ورفاقه من تهمة اقتحام مخفر صباح الناصر والتعدي على رجال الأمن إبان مظاهرات المنطقة الداعية لإخراج مسلم البراك من محبسه”.

وكان عدد من النشطاء في الكويت قد خرجوا في مسيرة احتجاجية نظمتها المعارضة في منتصف عام 2014، احتجاجًا على توقيف البراك، بسبب قضية سب وقذف رفعت ضده من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء آنذاك.

واعتقلت آنذاك الأجهزة الأمنية عشرات المشاركين في المسيرة وأحالتهم إلى المحاكمة، حيث صدر بحق بعضهم أحكام بالسجن، كالمعتقل أحمد الدقباسي الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين.

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