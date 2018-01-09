كيف علق سعود القحطاني على المطالبات القطرية بمحاكمته؟

علق ‏المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، اليوم الثلاثاء، على ما نشرته وسائل إعلام قطرية من مطالبات بمحاكمته بتهمة تحريضه إعلاميًا ضد الدوحة.

وكتب القحطاني، عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”: “تنظيم الحمدين يقول إنه يريد محاكمتي دوليًا”، في إشارة إلى النظام الحاكم في قطر.

ورد المستشار السعودي بأبيات شعرية تتغنى باحتمائه بالملك سلمان بن عبدالعزيز تقول:

وأنا بظل الله ثم بظلٍ مريف * ظل الملك سلمان جزل الوفاده

اللي رقا للمجد فوق المشاريف * الله عطاه الملك وارسى عماده

وفي ظل ابن سلمان غيث الملاهيف * سيد وجدانه على الناس ساده

مثل الجبل ماشال هم العواصيف * تزيده الأحداث صبر وجلاده

وكانت جريدة الشرق القطرية نشرت تصريحات لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، القطري علي بن صميخ المري، دعا فيها لمحاكمة سعود القحطاني بسبب ما قال، إنه ترويج وبث لخطاب الكراهية والعنف ضد دولة قطر.