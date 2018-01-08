محمد بن زايد يتلقى رسالة من العاهل المغربي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات رسالة خطية من عاهل المغرب الملك محمد السادس تتصل بالعلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب ناصر بوريطة، يرافقه وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، قاما بتسليم رسالة عاهل المغرب خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لهما في قصر المقام بالعين.

وبحث ولي عهد أبو ظبي مع الوزيرين “العلاقات الأخوية المتينة، التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة”.

كما جرى، خلال اللقاء، “تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي”.

وتأتي زيارة بوريطة للإمارات، التي لم يعلن عن مدتها بعد أسبوعين من زيارة قام بها لكل من السعودية والكويت على التوالي، ونقل خلالها رسائل من عاهل المغرب الملك محمد السادس لزعيمي البلدين.

وزار العاهل المغربي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كلا من الإمارات وقطر.

وكان محمد السادس قد قال إن المغرب مستعد “لبذل مساع حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل” بين أطراف النزاع، إذا أبدت الأطراف الرغبة في ذلك.